Haberler » Magazin » Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti - Magazin

Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Ünlü şarkıcı Hadise, konserinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tercih ettiği konser kıyafeti ile hayranlarını adeta büyüleyen güzel şarkıcı paylaşımına, "Yeni yıla şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye" notunu düştü.

01.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:54

Sosyal medyayı hesabını oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüleyen güzel şarkıcı , yeni yıla girerken verdiği konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Tercih ettiği konser kıyafeti ile takipçilerinden tam not alan Hadise'nin söz konusu paylaşımı 170 binin üzerinde beğeni aldı. Hadise paylaşımına, "Yeni yıla sahnede dans ederek, şarkılarımı sizinle birlikte söyleyerek girmek benim için en güzel hediye! İyi ki varsınız!" notunu düştü.

KIRMIZILARA BÜRÜNDÜĞÜ PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Öte yandan Hadise, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldıHadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı

Futbolcu Max KruseFutbolcu Max Kruse'den Hadise'ye teklif: Belçika'ya gidelim

Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
SEVGİ: Rezillik diz boyu git bunları gavur memleketinde yap bu derece soyunmak nedir ya çok kötü.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HAYALET AŞIK: Güzellik Orta Şeker.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ĞERZİ: hepimiz bir ölüp allahın merhametine el açacağız şarkı söylüyorsunuz en azında kıyafetlerinize dikkat ediniz sizleri de ailenizyok mu onlarınyüzüne nasıl bakıyorsunuz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

20:40   Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti - Magazin
19:41   Murat Kurşun'dan mükemmel sürpriz - Magazin
19:41   Nalet Bebe'den iddialı bir şarkı geldi! - Magazin
19:41   Norm Ender'e "Teşekkür Plaket"i verildi - Magazin
19:41   Gülden: "Şarkılarımın da, hayatımın da en büyük anahtarı empati" - Magazin
19:14   Sürpriz aşk ortaya çıktı! Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal yeni yıla Paris'te girdi - Magazin
18:56   Brezilyalı ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Magazin
17:47   Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı - Magazin
17:17   İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi - Magazin
1.01.2020 21:22:36