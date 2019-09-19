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Hadise leoparlı kıyafetiyle küvet pozu verdi

Güzel şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yayımladığı küvet pozuyla takipçilerini güldürmeyi başardı. Hadise fotoğrafına, "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben." ifadelerini kullandı.

19.09.2019 22:34

Güzel şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yayımladığı küvet fotoğrafıyla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

"YAPMAM GEREKEN BİR SÜRÜ İŞ VARDIR"

Twitter hesabından leoparlı kıyafetiyle küvet pozunu yayımlayan Hadise, fotoğrafına, "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben." notunu ekledi. Hadise'nin paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

TAKİPÇİLERİ EĞLENCELİ YORUMLARLA EŞLİK ETTİ

Hadise'nin eğlenceli fotoğrafına takipçileri de eğlenceli yorumlarıyla eşlik etti. Hadise'nin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Allah'ını seven üzerime toprak atsın" yorumun yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Restorana makyajsız, küvete makyajla giriyorsun." ifadelerini kullandı.

Hadise leoparlı kıyafetiyle küvet pozu verdi

Twitter, Hadise, Magazin

YORUMLAR(3)
HALKTAN ZAAAR:daha misyoner pozlar görmek istiyoruz. .
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SS:bende birşey var sandım sonradan görme pozu vermiş
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YORUMCU:çirkinsin. yani gerçekten çirkinsin abla. küvet pozunda bile o nasıl igrenç bir makyajdır. yapmacıksın. :)
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