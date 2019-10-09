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Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı

Son dönemde dansları ve cesur pozlarıyla eleştirilerin hedefi olan Hadise, mavi tulumuyla sosyal medya kullanıcılarının hedefi olmaktan yine kurtulamadı.

09.10.2019 11:52

Bir arkadaşının doğum gününe katılan ve mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Hadise, son dönemde hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu. Hadise'nin tercih ettiği mavi tulumu ise sosyal medyada yine alay konusu oldu.

"ALLAH ŞAHİDİM, BENİM İÇİM ÇOK RAHAT"

Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan güzel şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına, "Bilmiyorum, ben tek şunu biliyorum; ben hiç hayatımda nasıl sahte takipçi satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım, Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar. Bunlara sahte diyebilirsiniz. Ben kendimi biliyorum. Allah şahidim, benim içim çok rahat" yanıtını verdi.

"DÜNYA STARI OLAYIM DERKEN"

Katıldığı davette mavi bir tulum tercih eden Hadise, sosyal medya kullanıcıların hedefine girmekten kurtulumadı. Instagram'da şarkıcını fotoğrafını gören kullanıcılar "Dünya starı olayım derken, Ciguli olmuş" yorumlarını yaptılar.

Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı

Instagram, Hadise, Magazin

YORUMLAR(11)
HURİ:BEDAVA VERSELER GİYMEM
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SANATÇI BOZUNTUSU:mavi çöp poşetine benziyor
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NİNJA:Sanırım bunalımda
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.:uf neresi yakışmış ne yaptığını oda bilmiyor
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KARTAL:ASTRONOTLARA BENZEMİŞ. . . . AMACI MAGAZİNDE VE SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELMEK . . . YAKIŞMIŞ VEYA YAKIŞMAMIŞ ÖNEMLİ DEĞİL. . . .
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ZİYAA:Bir açıyorsun bir kapıyorsun ne yapmak istiyorsun?
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ADINIZI YAZIN:yakışmış
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VODENE:Yallah Belçika''ya geri
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GİBİLERİNDEN:HAHAHAHAHAHAHAHAAH DİYORUM
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PARANAUE PARANAUE PARANA:Siz sanattan ne anlarsınız ki Paçozlar ? Çok yakışmış Adiseye cicileri.
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