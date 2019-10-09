Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı

Bir arkadaşının doğum gününe katılan ve mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Hadise, son dönemde hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu. Hadise'nin tercih ettiği mavi tulumu ise sosyal medyada yine alay konusu oldu.

"ALLAH ŞAHİDİM, BENİM İÇİM ÇOK RAHAT"

Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan güzel şarkıcı, sahte takipçi satın aldığı iddialarına, "Bilmiyorum, ben tek şunu biliyorum; ben hiç hayatımda nasıl sahte takipçi satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım, Allah şahidim. Bazı insanlar hiç resim yüklemeyerek 30-40-100-1000 kişi takip edebiliyorlar. Bunlara sahte diyebilirsiniz. Ben kendimi biliyorum. Allah şahidim, benim içim çok rahat" yanıtını verdi.

"DÜNYA STARI OLAYIM DERKEN"

Katıldığı davette mavi bir tulum tercih eden Hadise, sosyal medya kullanıcıların hedefine girmekten kurtulumadı. Instagram'da şarkıcını fotoğrafını gören kullanıcılar "Dünya starı olayım derken, Ciguli olmuş" yorumlarını yaptılar.