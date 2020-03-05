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Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor

Hadise, Yunanistan sınırında göçmenlerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti ve "Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi" ifadelerini kullandı.

05.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 22:07

ile sınır kapılarının açılması sonrası Ayvalık ve Edirne'den Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce mültecinin yaşadığı dram yürek burkuyor. Pek çok ünlü isim gibi de, mültecilerin bu yaşadıklarına sessiz kalmadı.

"ONLARIN YAŞADIKLARINI HİSSETMEMİZ MÜMKÜN MÜ"

Hadise, mültecilerin dramıyla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi?

Kavga, gürültü, gaz bombası, soğuk, korku, şiddet... Can yelekleri ile bir botun üzerinde yeni bir umuda doğru giderken neler geçiyor acaba kafalarından? Bence sadece korku... Sadece ve sadece korku...

"ASLA GÖRMEDİĞİN BİR KARANLIKTA YOLA ÇIKIYORSUN"

Sadece soruyorum! Bu dünyaya gelen her canlının hakkı olan aidiyet duygusunu hiç tanımadan yaşamak nasıl bir his olabilir. Kendi vatanında istenmiyorsun, sonunu asla göremediğin bir karanlıkta yola çıkarılıyorsun ve gitmeyi çalıştığın yerde istenmiyorsun. Bu dünyada sanki seni isteyen hiç kimse yok.

Savaştan kaçarken şiddetle ve vicdansızlıkla karşılaşıyorsun.

İnsanlık nedir sanki tüm dünya toplu olarak unutmuş gibi.

Herkes dünyada, barış huzur istiyoruz diye bağırırken ne güzel geliyor değil mi kulağa? Ama gerçekler... İnsanlığa sahip çıkamayacak kadar bile insan olmadıkları gerçeğini hepimiz görüyoruz.

"İNSAN VAR, İNSANLIK YOK"

Bir çocuğun nasıl korktuğunu anlamak için anne olmak zorunda değiliz hiçbirimiz. Ben 3 ay önce hala oldum ve yeğenimin saçının teline zarar gelir diye korkuyorum. Kalkan gibi onu koruyorum.

O yüzden çocuklarıyla o botların üzerinde dövülen, öldürülen mültecileri düşünemiyorum... parçalanıyor.

Her yerde insan var, insanlık yok..."

Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor

Yunanistan, Hadise, İçim, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
MEMLEKETİM:Bir kurus yardim etmismi acaba? Kendi ablasina kendi annesine faydasi olmayan birinin bu isyankarligi takipci arttirma yöntemi. Instigram''dan paylas. Duygu sömürüsü yap. Takipci kap mantigi.
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AVNİ:eda taşpınar çok güzel bir kadın.
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PORTAKAL ORDAKAL:düne kadar suriyelileri türkiyeye istemeyenler şimdi mülteci diyerek acımaya başladı.
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ASLI:LAF KALABILIĞIYLA ARTİSTLİK YAPMAYA GEREK YOK PARAN VAR ÇOK İSTİYORSAN YAPABİLDİĞİN KADAR MÜLTECİYE SAHİP ÇIK. ŞAHSEN BENİM UMRUMDA DEĞİLLER. SADECE GÜZEL ÜLKEMDE ONLARI İSTEMİYORUM AVRUPA ALMIYORSA GELDİKLERİ YERE GERİ GİTSİNLER. BİZDE BİRAZ YUNANDAN SINIR NASIL KORUNUR DERS ALALIM.
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İÇ SES:Parası olanlar kurtarsın o fakirleri bize ne ? Sanki kanal patronuyuz bize niye söylüyorsun ki. . . Biz daha kendimizi kurtaramıyoruz bir de Soriyalıları mı kurtaracağız. . . bir bırak yakamızı. Açız aç.
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AVNİ:hadise ikide bir karşıma niye çıkıyorsun la.senin yüzünden sakaryalımla tartıştık.çık hayatımdan seni sevmiyorum hadise.
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VATANSEVER:Hiç sanmıyorum o gündemde olmak için söylemiştir o ses yarışması bitti ya
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5.03.2020 22:37:59