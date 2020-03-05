Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor

Yunanistan ile sınır kapılarının açılması sonrası Ayvalık ve Edirne'den Yunanistan'a ulaşmaya çalışan binlerce mültecinin yaşadığı dram yürek burkuyor. Pek çok ünlü isim gibi Hadise de, mültecilerin bu yaşadıklarına sessiz kalmadı.

"ONLARIN YAŞADIKLARINI HİSSETMEMİZ MÜMKÜN MÜ"

Hadise, mültecilerin dramıyla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten onların yaşadıklarını hissetmemiz mümkün olabilir mi?

Kavga, gürültü, gaz bombası, soğuk, korku, şiddet... Can yelekleri ile bir botun üzerinde yeni bir umuda doğru giderken neler geçiyor acaba kafalarından? Bence sadece korku... Sadece ve sadece korku...

"ASLA GÖRMEDİĞİN BİR KARANLIKTA YOLA ÇIKIYORSUN"

Sadece soruyorum! Bu dünyaya gelen her canlının hakkı olan aidiyet duygusunu hiç tanımadan yaşamak nasıl bir his olabilir. Kendi vatanında istenmiyorsun, sonunu asla göremediğin bir karanlıkta yola çıkarılıyorsun ve gitmeyi çalıştığın yerde istenmiyorsun. Bu dünyada sanki seni isteyen hiç kimse yok.

Savaştan kaçarken şiddetle ve vicdansızlıkla karşılaşıyorsun.

İnsanlık nedir sanki tüm dünya toplu olarak unutmuş gibi.

Herkes dünyada, barış huzur istiyoruz diye bağırırken ne güzel geliyor değil mi kulağa? Ama gerçekler... İnsanlığa sahip çıkamayacak kadar bile insan olmadıkları gerçeğini hepimiz görüyoruz.

"İNSAN VAR, İNSANLIK YOK"

Bir çocuğun nasıl korktuğunu anlamak için anne olmak zorunda değiliz hiçbirimiz. Ben 3 ay önce hala oldum ve yeğenimin saçının teline zarar gelir diye korkuyorum. Kalkan gibi onu koruyorum.

O yüzden çocuklarıyla o botların üzerinde dövülen, öldürülen mültecileri düşünemiyorum... İçim parçalanıyor.

Her yerde insan var, insanlık yok..."