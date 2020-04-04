Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den şok eden gönderme!

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz'ün araları anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminden sonra açılmıştı.

Hadise'nin ardından kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sosyal medya hesabından silerek tepkisini göstermişti.

'Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim'





Yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Hülya Açıkgöz, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderi ile dikkat çekti.

Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde kardeşi Kim Kardashian'ı döven Kourtney Kardashian'a "Neler yaşadığını hissediyorum kardeşim!" diyerek destek verdi.

Gözler Hadise'ye çevrildi

Hülya Açıkgöz'ün göndermeli paylaşımına kardeşleri Hadise ve Derya Açıkgöz'den ne yanıt geleceği ise merak konusu oldu. (Kaynak: Akşam)





Kaynak: Snob Magazin