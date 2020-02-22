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Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına yenilerini ekledi. Hadise'nin derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

22.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:24

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ve açıklaması olan başarılı şarkıcı , son olarak siyah derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, "Off to..." notuyla derin yırtmaçlı pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarını yoruma kapalı yapan Hadise'nin fotoğrafları kısa sürede 261 bin beğeni aldı.

KAAN YILDIRIM'LA AŞK YAŞIYOR

Birkaç gündür aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisini Hadise'nin Yıldırım'ın köpeğiyle çektirdiği pozları kalp emojisiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı. İlişkileri hakkında açıklama yapmayan ikili, ailelerini de tanıştırdı.

İşte Hadise'nin beğeni yağmuruna tutulan pozları...

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Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
ADINIZI YAZIN:CONI FITRATIN BOZUK İSE DEVLET NE YAPSIN
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CESURMUŞ DUYDUNUZMU:yine cesareti ile çökertti butonunu he, ne cesur kadın beh cesareti dillere destan, keşke daha cesur olsa bu cesurluk onu kesmez.
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SÜTÇÜ:Hangi salak basmış beğeni butonuna acaba ????
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ADINIZI YAZIN:BAŞKA TÜRLÜ GÜNDEMDE KALMAZLAR. . CÜNKÜ ŞARKILARINI TÜRKİYENİN YÜZDE 10 BİLİR BÖYLE OLMAZSA UNUTULURLAR :))))))))))))))))))))
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OHA:oha kelimenin anlamlarını değiştiriyorsunuz cesur demek yiğit demek savaş anında vatanı işgal eden düşmanlara karşı koymak demek vb. siz tehşirciliği sapıklığı cesur diyerek toplumun değerleriyle oynuyorsunuz
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CONI:DEVLETIN BUNA BIRSEY YAPMASI LAZIM AHLAKIMIZ BOZULUYOR
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BÜŞRA:Devletleri boş ver, Allah yapacak yapacağını herkesi helak edecek.
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JEAN RENO:CESUR?
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NE:bizeneeeeeeeeee
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ATİLLA:nenemin bacağı gibi kemikler iri itici
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