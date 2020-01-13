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Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü

Hadise, yıllardır jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'nin çekimlerinde Seda Sayan'la fotoğraf çektirerek Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin fotoğrafında en dikkat çeken ayrıntı ise Beyazıt Öztürk'ün bakışları oldu.

13.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:51

Yıllardır sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı , Seda Sayan'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Hadise, fotoğrafta kendilerine baktığını fark eden Beyazıt Öztürk'ü ok ile göstermeyi ihmal etmedi.

BEYAZ'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise, fotoğraftaki Beyazıt Öztürk detayını öne çıkarmayı da ihmal etmedi. Seda Sayan ile fotoğraf çektirdiği sırada onları gören Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini de güldürmeyi başardı.

SEDA'NIN ETEĞİNE TAKILDILAR

Üçlünün bu fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan fotoğrafta Beyazıt Öztürk'ün bakışlarının yanı sıra 57 yaşındaki Seda Sayan'ın mini eteğine dikkat çekildi.

Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Seda Sayan, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
MERAK:Seda sayan gibi Alevilerin çoğu böyle açık mı giyiniyor ki acaba??
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YAKO50:hadise benim ilk aşkım, harikasın hadise
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YAVUZ50:Güzel bir hadise ancak Güzell gibii. !! Ben güzele güzel demem, benim olmayınca. hem bu ne basitlik yaa. kadın dediğin istanbul kadar güzel, fethi zor fatihi tek olmalı.
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