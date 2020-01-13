Hadise'nin Seda Sayan'la paylaştığı fotoğraftaki Beyaz Öztürk detayı herkesi güldürdü

Yıllardır sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise , Seda Sayan'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Hadise, fotoğrafta kendilerine baktığını fark eden Beyazıt Öztürk'ü ok ile göstermeyi ihmal etmedi.

BEYAZ'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise, fotoğraftaki Beyazıt Öztürk detayını öne çıkarmayı da ihmal etmedi. Seda Sayan ile fotoğraf çektirdiği sırada onları gören Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini de güldürmeyi başardı.

SEDA'NIN ETEĞİNE TAKILDILAR

Üçlünün bu fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan fotoğrafta Beyazıt Öztürk'ün bakışlarının yanı sıra 57 yaşındaki Seda Sayan'ın mini eteğine dikkat çekildi.