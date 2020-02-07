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Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden Hadise, yine çok konuşulacak paylaşımlara imza attı. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye çekimlerinde giydiği dekolteli elbise ile sosyal medyayı adeta salladı.

07.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:44

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren , göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.

'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturuyordu.

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli elbisesini görenler hem Instagram'ı hem de twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.

Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

O Ses Türkiye, Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
AA:Yazik binlara verilen paralara
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KALAŞ:Hadise bana çok yazılıyor instadan gözünü benim askari ücrete dikmiş
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SAKARYALI HATUN:Benim diyet yapıp acilen 30 kilo kadar zayıflaman lazım, yakında evleneceğim, bu kilolarla büyük beden gelinlik almam gerekecek, oda normal gelinliğin iki katı daha pahalı.
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FUAT ABİ:Az ye sende
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KRAL:TV 8 kesinlikle kapatılmalı. Lütfen arkadaşlar acuna pirim vermeyin
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AJLIK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY....:Ah bi param olsa var yaaa. . . . .
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MEMLEKETİM:Bu hadise kadin olarak olagan üstü zevkmi veriyor? Bunlar soytarinin önde gideni. Basta Acun ve yanindakiler memleketime kötü örnek olmakda üstlerine yok.
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ACUN MEDİA:sen çok iyi bir örneksin.
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