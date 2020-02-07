Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise , göğüs dekolteli son fotoğraflarıyla takipçilerinden 1 saatte 150 bini aşkın beğeni aldı.

Instagram 'da 11 milyon takipçisi bulunan Hadise, etek bölümü tüllü, üst bölümü ise dekolteli elbisesiyle büyük beğeni topladı.

Hadise internette paylaşım yaptığı dakikalarda, televizyonda da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturuyordu.

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli elbisesini görenler hem Instagram'ı hem de twitter'ı yorum yağmuruna tuttu.