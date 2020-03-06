Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın isteğiyle 15 milyon izlenen dans videosunu Instagram'dan sildi

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladı. Yeni aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini yaptı.

DANS VİDEOSUNU SİLMESİNİ İSTEDİ

Yıldırım, Hadise'den geçtiğimiz aylarda cesur mayolu sahne kıyafetiyle Reynmen'in şarkısıyla dans eden ve 15 milyon kişi tarafından izlenen videosunu silmesini istedi. Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım'ın isteğini geri çeviremedi.

SEVGİLİSİNİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Hadise ise kısa sürede binlerce yorum alan ve hayranları tarafından çok beğenilen dans videosunu Instagram hesabından sildi. Kaan Yıldırım, son olarak Instagram'da Hadise'yle olan tüm aşk haberlerine dair etiketleri kaldırdı. Bir süre sonra aynı işlemi yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile alakalı etiketlendiği tüm gönderileri sildi.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hadise, muhabirlerin Kaan Yıldırım ile ilgili sorularına "Hava çok güzel, mutluyuz" diyerek cevap vermişti.