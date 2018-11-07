07 Kasım 2018, 23:28
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Hadise, Sibel Can'a Özenerek Eteğini Kaldırdı

Ünlü şarkıcı Hadise, Sibel Can'ın etek kaldırma hareketini yaparak çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hadise, o anları takipçileriyle paylaştı.

O Ses Türkiye yarışmasının juri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Hadise, program öncesi anlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

SİBEL CAN'A ÖZENDİ

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Hadise, Sibel Can'a özenerek eteğini kaldırdığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.

SİBEL CAN ETEK HAREKETİYLE DAMGA VURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Sibel Can 90'lı yıllarda bir konseri sırasında mini eteğini yukarı çekerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sibel Can ile özdeşen etek kaldırma hareketini yapan Hadise sonrası bu hareketin bir sosyal medya akımına dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.

Sibel Can
O Ses Türkiye,Sibel Can,Hadise
07 Kasım 2018 Çarşamba 23:28



YORUMLAR (11)
VATANDAŞ: ÖLÜMDE VAR NEYSE YOLDAN ÇIKANLARDAN BİZENE HERKEZ EKTİĞİNİ BİÇER EY İNANANLAR RABBİNİZİN RAHMETİNDEN ŞÜPHEYE DÜŞMEYİN AHİRETTE ZAFER İNANANLARINDIR YOLDAN ÇIKANLARIN DEĞİL
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13 6
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ÇAĞDAŞ LAİK CHPLİYİM KİMENE: İSTEDİĞİMİZ GİBİ SOYUNURUZ KİMENE TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK KUDURUN
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13 15
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İYİDE: Sizene yobaz ordusu :)
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11 14
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VAY: Evet laiklik kafirlik diyo izmirli memleketin anasını ağlattınız ahlaksızlar ama unutmayınki bu çağdaşlık laiklik sizin soyunuzu kurutacak
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5 19
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