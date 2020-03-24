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Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme

Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi konuşulmaya devam ederken, aşklarında yakayı ele veren bir detay ortaya çıktı.

24.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:01
Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme

Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı.

'Kim diyor yalnız olduğumu?'

Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti.

Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti.

Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde kalıyor iddiası...

Takvim'in haberine göre; Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi.

Bu kez yakayı ele veren paylaşım Yıldırım'dan geldi. Kaan Yıldırım Instagram paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını resmen ilan etti.

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde evinden yaptığı paylaşımda, koltuk desenlerinin ve renginin aynı olduğu görülüyor.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Bora Füzesi, Hadise, Magazin

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