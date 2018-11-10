10 Kasım 2018, 14:05
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Hadise Yardım Etmeyi Bıraktı, Açıkgöz Ailesi Darboğaza Girdi

Şarkıcı Hadise, kendisine rest çeken ablası ve kardeşine maddi yardım etmeyi kesti. Yaklaşık üç aydır yaşadıkları sitenin aidatını ödeyemeyen kardeşler, anneleriyle birlikte yaşamaya başladı.

Hadise'nin kardeşleriyle yaşadığı problemler sonrasında anneleri Gülnihal Açıkgöz, üzüntüden canına kast etmeye kalkışmıştı. Kardeşler arasındaki gerginlik sonrasında Hadise, kardeşlerine maddi yardım etmeyi durdurunca Derya ve Hülya Açıkgöz annelerinin yanına taşındı.

BİRİKEN AİDATLARI ÖDEMEYİNCE ANNESİNİN YANINA TAŞINDI

Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün kardeşleri Hadise'ye cephe alması sonrasında kardeşlerin arası gerilmişti. Annesiyle Mashattan'da yaşayan Derya Açıkgöz, üç aylık aidatı bile ödeyemedi. Bu arada abla Hülya, Arnavutköy'deki evini kapatıp annesiyle kardeşinin yanına taşındı.

Ailenin en küçüğü Derya Açıkgöz'ün Hadise'yi arayıp aidat konusunda zorlandıklarını ve büyük sıkıntı içinde olduklarını söylediği ama sanatçının hiç ilgilenmediği konuşuluyor.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, "Benimle ilgilenmiyorsunuz" notu bırakarak intihar girişiminde bulunmasının ardından Hadise önce stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı.

Abla Hülya Açıkgöz Hadise'nin aldığı kararlara karşılık birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından silerek kardeşine tepkisini göstermişti. Bu olaylar sonrasında kardeşler arasındaki sular bir türlü durulmadı.

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10 Kasım 2018 Cumartesi 14:05



YORUMLAR (3)
VATANDAŞ: Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, YAKINLARA YARDIM etmeyi emreder haysızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
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DÜRBÜNLÜ: bunların akıbetlerini düşünmek bile istemiyorum.
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ZZ EBANİ: Para bu, ölüyü diriltir..
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