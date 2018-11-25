25 Kasım 2018, 10:26
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Hadise, Yarışmacıya Yaptığı Teklifle O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu

O Ses Türkiye'de Hadise, performansından çok etkilendiği yarışmacıya "Single" çıkarma teklifinde bulundu.

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı O Ses Türkiye, izleyiciyi son bölümüyle ekrana kilitlemeyi başardı. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan O Ses Türkiye yarışmasında, yine hafızalara kazınan anlar yaşandı. Güçlü yarışmacıları ekibine katmak isteyen Jüri üyelerinin gösterdikleri çaba ise yarışmaya damga vuruyor. Son bölümde Hadise yarışmacı Safi Ocak'a yaptığı teklif ise stüdyoda herkesin ağzını açık bıraktı.

ÇITAYI YÜKSELTTİ

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Safi Ocak'ın performansından çok etkilenen Hadise, jüri üyeleri arasındaki vaat yarışında çıtayı daha da yükselterek herkesin ağzını açık bıraktı.

HADİSE'DEN GERİ ÇEVRİLMEYECEK TEKLİF ALDI

O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Safi Ocak,'Artık Kısa Cümleler Kuruyorum' şarkısıyla seyircinin karşısına çıktı. Sesiyle büyük beğeni toplayan Safi Ocak, Hadise'den geri çevrilmeyecek teklif aldı.

"SENİN YANINDAYIM"

Hadise, başarılı yarışmacıya "Stüdyo paranı ve şarkını ben karşılıyorum. Çıkaracağın single için senin yanındayım. Destekliyorum seni' dedi.

JÜRİ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Hadise'nin bu teklifi seyirciden alkış alırken, yarışmacı isim de yoluna Hadise ile devam etme kararı aldı. Hadise'nin teklifinden sonra ise diğer jüri üyeleri ne teklifte bulunacağını bilemedi.

Hadise,O Ses Türkiye,Türkiye
25 Kasım 2018 Pazar 10:26



YORUMLAR (12)
TOSBA: Aklıma bişe geliyooor amma..
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ZERRİN SÜMER: Bir ümit oluyor insanlarda , bırakalım bunun hayalini yaşasınlar . Her zaman takip etmesem de bazen harika seslere yorumlara rastladım . Ülkemiz yetenek yönünden çok zengin , göremediğimiz belki de hiç ortaya çıkmayacak güzel sesler yetenekler olduğundan eminim . Dünyada da böyle değilmi ? Müzik evrensel bir dil keşke herkes müziğin bir ucundan yakalasa , şarkı söylese , enstruman çalabilse . . . ( benim keşke''lerimdendir . Daha yakından ilgilenmediğim için)
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8HUDUT GAZİLER IĞDIR: son 15 başka yok
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MÜS-TÜRK: Ses yarışmaları derhal yasaklanmalıdır,,bizim kültürümüzde böyle rezillikler aslaa yoktur.nesiller yoldan çıkarılıyor,,bunu neden görmüyorsunuz.
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46: Şan şohret bos al birazda sen oyalan 3 gunluk dunya ne gerek var soyunup dokulmeye
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