01 Mart 2019, 22:23
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Hadise'ye 5 Milyon TL'lik Piyango Vurdu!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından reklam filmlerinde oynamaya başlayan güzel şarkıcı Hadise'nin, oynayacağı yeni reklam filminden 5 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı.

Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, şarkıları kadar reklamlarıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü pop şarkıcısı Hadise yeni bir reklam anlaşması yaptı.

3,5 MİLYON TL'SİNİ PESİN ALDI

Hadise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme oturdu. Pop yıldızı Hadise'nin bir içecek firmasıyla reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Hadise'nin oynayacağı reklamdan alacağı ücret de belli oldu. Bir içecek firmasıyla anlaşan Hadise'nin bu anlaşmadan yıllık 5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Hadise'nin bir yıllık anlaşmanın 3,5 milyon TL'sini peşin aldığı konuşuluyor.

"HADİSE KANDIRMA BİZİ"

Instagram hesabından Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Hadise, fotoğrafa, "Sevgililer gününü yalnız geçirince ben!" notunu eklemişti. Hadise'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Biz yalnızlar olarak hepimiz bu haldeyiz Hadise'cim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Hadise sevgilin olduğunu biliyoruz açıkla artık kandırma bizi." yorumunu yapmıştı.

Hadise, Magazin


YORUMLAR (24)
ZZ EBANİ: Patates 10 lira oldu diyorum, kimse takmıyor. Çünkü millet benim sadece mum ışığında kumpirle takıldığımı biliyor. Gerçek kararı,, sobada tüten patatesin tadını iyi bilen kardeşlerim verecek. Hadise ve ben gibiler ise kaymağı yiyen tabaka...
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CCCC: Ne var bu paylasimda? Herkes yapiyor ayni paylasimlari. Siradan insanlarda yapiyor. Unlu oldugu icin insanlar onunla daha cok ilgileniyor. Bana gorede harika bir srs harika bir goruntu harika bir ozguven harika bir tutum sergiliyor. Bende begeniyorum.
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ATAKAN: Hadise kabre konulduğunda böceklere yem olacak.
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ABAZA: Mis mis.Sıcacık çıtır Simit gibi.
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BELA: Ne gicik bi gari bu ya ...yalanda glyo ya tam gicik oluyom .bide para için her seyi yapar ve de yapiyo.illuminatinin çoculari bunlar
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