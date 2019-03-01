Hadise'ye 5 Milyon TL'lik Piyango Vurdu!

Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, şarkıları kadar reklamlarıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü pop şarkıcısı Hadise yeni bir reklam anlaşması yaptı.

3,5 MİLYON TL'SİNİ PESİN ALDI

Hadise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme oturdu. Pop yıldızı Hadise'nin bir içecek firmasıyla reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Hadise'nin oynayacağı reklamdan alacağı ücret de belli oldu. Bir içecek firmasıyla anlaşan Hadise'nin bu anlaşmadan yıllık 5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Hadise'nin bir yıllık anlaşmanın 3,5 milyon TL'sini peşin aldığı konuşuluyor.

"HADİSE KANDIRMA BİZİ"

Instagram hesabından Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Hadise, fotoğrafa, "Sevgililer gününü yalnız geçirince ben!" notunu eklemişti. Hadise'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Biz yalnızlar olarak hepimiz bu haldeyiz Hadise'cim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Hadise sevgilin olduğunu biliyoruz açıkla artık kandırma bizi." yorumunu yapmıştı.