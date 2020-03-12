Hadise'yi şampiyon yapan Dodan'dan yeni albüm geldi
Türkiye'nin en farklı ve güçlü seslerinden biri olan Dodan, Zaman adını verdiği yeni albümünü Kalan müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu. 11 parçadan oluşan albümde Sanatçının, müzikal sound olarak doğaçlamaların zengin olarak kullanılması oldukça dikkat çekiyor
12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Sözü ve müziği kendisine ait olan ve albümün adını taşıyan Dodan'ın Zaman albümünde, neredeyse onunla özdeşleşmiş olan Haydar Haydar, Ötme Bülbül, Kalktı Göç Eyledi, Aygız gibi eserlerin yanı sıra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde çalan Oğul ve Yetiş ya Hızır türküleri de kendine has yorumuyla albümde yer alıyor.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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