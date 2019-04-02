Hadiye Solmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı Hadiye Solmaz oldu. DSP adayı Hadiye Solmaz, TRABZON büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? TRABZON büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı Hadiye Solmaz ile ilgili seçim sonuçları ve TRABZON büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı Hadiye Solmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte TRABZON büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. TRABZON aday yarışı ve TRABZON seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

TRABZON Seçim Bilgileri

TRABZON büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.215 olduğu belirlendi.

TRABZON büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.215 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

TRABZON büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

TRABZON büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 594.912 olduğu belirlendi.

TRABZON büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.876 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP TRABZON Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hadiye Solmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP TRABZON büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hadiye Solmaz, TRABZON yarışında % 0,45 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Hadiye Solmaz toplamda 2.117 adet oy sayısına ulaştı.

Hadiye Solmaz Kimdir?

Hadiye Solmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.

DSP TRABZON büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.