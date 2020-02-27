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Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye devrildi.

27.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:57Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Burhan Karan'ın (22) kullandığı 42 AT 529 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye yuvarlandı. Kazada sürücü Burhan Karan ile araçta bulunan Kürşat Ceylan (21), Mert Kaya (18) ve Bertan Akyüz (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Melikgazi, Hisarcık, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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