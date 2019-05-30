Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, uçuruma düşmekten kurtuldu

OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, ağaçlara çarptı. Ağaçların uçuruma düşmesini engellediği araçtaki İbrahim Karataş (33) ve yanındaki Ali Kekeç (32) yaralandı.

Kaza, Cebel Yayla Yolu Karataş Mevkiinde meydana geldi. Elektrik bakım onarım çalışması için bölgeye giden İbrahim Karataş idaresindeki 06 BBU 618 Plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak uçuruma doğru sürüklenmeye başladı.

BİR AĞACI DEVİRİP, İKİNCİ AĞACA ÇARPARAK DURDU

Yaklaşık 30 metre aşağıya doğru kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç bir ağacı devirip, ikinci ağaca çarparak durdu. Yaralanan sürücü İbrahim Karataş ve yanındaki arkadaşı Ali Kekeç, kendi imkanları ile araçtan çıkıp, iş arkadaşları ve 112'yi arayıp yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından, yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA