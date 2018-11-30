Hafif Ticari Araç Alt Geçide Girdi

30 Kasım 2018 Cuma 13:19



30 Kasım 2018 Cuma 13:19

Adıyaman'da, araç trafiğine tamamen kapalı olan ve merdivenle inilip merdivenle de çıkılan alt geçide hafif ticari aracın girmesi görenleri adeta hayrete düşürdü.Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi yakınlarında bulunan sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir hafif ticari aracı alt geçit içerisinde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüsünün hangi sebeplerden dolayı merdivenli alt geçide girdiği anlaşılamayan hafif ticari aracın alt kısımlarında maddi hasarlar oluşurken tekerleri de aldığı darbelere dayanamayarak patladı. Araç yoluna tamamen kapalı olan alt geçide giren hafif ticari araç daha sonra sürücüsü tarafından alt geçitten çıkarıldı.Alt geçitten aracını çıkaran sürücü aracıyla birlikte olay yerinden ayrılarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN