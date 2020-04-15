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Hafif ticari araç, alt geçide uçtu: 2 yaralı

DİYARBAKIR'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyeri aşıp, alt geçide uçtu.

15.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:44
DİYARBAKIR'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyeri aşıp, alt geçide uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PC 042 plakalı hafif ticari araç, Park Orman Alt Geçit Köprüsü'ndeki virajda kontrolden çıkarak beriyeri aşıp, alt geçide uçtu. Kazada ters düşen araçtaki 2 kişi yaralndı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hafif ticari araç, alt geçide uçtu: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel
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