Hafif Ticari Araç Apartmanın Bahçesine Düştü: 3 Yaralı

Çanakkale
'de hafif ticari aracın apartmanın bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebru Eş idaresindeki 17 UZ 630 plakalı hafif ticari araç, Esenler
Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde 3 metre yükseklikten 6 katlı apartmanın bahçesine düştü.
Kazada sürücü ile ters dönen araçta bulunan Dorukhan ve Burcu Kılıç
hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç
vinç yardımıyla çıkarıldı.
Esenler,Çanakkale,Araç
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:59