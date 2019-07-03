03.07.2019 13:09
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Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı

Hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde askeri araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları nedeniyle karayolları görevlilerinin trafiği durdurduğu sırada Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki askeri kamyona, aynı yönde seyreden Ercan D. yönetimindeki 22 DP 557 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ercan D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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