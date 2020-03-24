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Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

24.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:29
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
Samsun 'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Samsun istikametinden Çarşamba'ya doğru seyir halinde ilerleyen Baran Ulaş K. (20) yönetimindeki 07 EZZ 01 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik lambalarına ardından aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi. Çarpmanın şiddetiyle kazada araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan Murat T. (21) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralı Murat T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çarşamba, Samsun, Ordu, 3. Sayfa

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