Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek, 3 kişi yaralandı.
21.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:45
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek, 3 kişi yaralandı.
Müslüm Yayabaşı idaresindeki 06 CEG 98 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 24. kilometresinde sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada araçtaki Elmas ve Gamze Yayabaşı ile 7 aylık bebek Altemur Yayabaşı yaralandı.
Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA