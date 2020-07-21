Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek, 3 kişi yaralandı.

21.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:45

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu biri bebek, 3 kişi yaralandı.

Müslüm Yayabaşı idaresindeki 06 CEG 98 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 24. kilometresinde sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki Elmas ve Gamze Yayabaşı ile 7 aylık bebek Altemur Yayabaşı yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1’i bebek, 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Kırşehir, Keskin, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1'i bebek, 3 yaralı - Haberler