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Hafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın boş sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.08.2019 17:03 Hafif ticari araç boş sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Aksaray'da hafif ticari aracın boş sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dede D. (82) idaresindeki 68 HH 177 plakalı hafif ticari araç şehir merkezi istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına düştü. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Döne D. yaralandı. Çevredeki vatandaşlarca sağlık ekiplerine haber verildi. 2 yaralının da hafif ticari araçta sıkışması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak 112 acil yardım ekiplerine teslim etti. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Çiftlik, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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