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Hafif ticari araç boş yolda refüje çıktı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıktı.

12.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:15
Hafif ticari araç boş yolda refüje çıktı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıktı. Kazada araç hasar gördü.

Kaza, öğle saatlerinde, Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 E 8232 plakalı hafif ticari araç, refüje çıktı. Kazada araçta bulunanlardan yaralanan olmadı. Aracın, yol yapımında çalışan bir firmaya ait olduğu ve sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tutanak tutulurken, hasar gören araç çekici ile yoldan kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Serdivan, Güncel
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