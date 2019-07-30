Hafif ticari araç, demir bariyere çarptı; sürücü ve yeğeni yaralı

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındati demir bariyere çarptı. Kazada araç sürücü Ramazan Demir (45) ile yeğeni Halil Demir (14) yaralandı.

Kaza, sabah 10.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir karayolu Hasanağa kavşağında meydana geldi. Fırında çalışan Ramazan Demir, yeğeni Halil Demir'i yanına alarak 16 YE 770 plakalı hafif ticari araçla marketlere ekmek dağıtmaya çıktı. Hasanağa Kavşağı'nda Ramazan Demir'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Araçta sıkışan Demir ve yeğeninin yardımına diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipler itarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA