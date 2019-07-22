Haberler» Güncel» Haber

Hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.

22.07.2019 21:41
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.
Murat Kısacık (24) yönetimindeki 27 V 3924 plakalı hafif ticari araç, Örtülü Mahallesi bağlantı yolunun 12. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Kısacık ile araçtaki İsmail (57), Sudenaz (9) ve İsmail Barış (15), Hatice (41) ile Mehmet Kısacık (5), Fatma (72) ve Mustafa Doğu (57), İsmail (2) ile Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet, Hatice ve Sudenaz Kısacık ile Mugiz Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Hafif ticari araç devrildi: 12 yaralı
Kaynak: AA
Örtülü Mahallesi, Hatice Çarpar, Gaziantep, Baştürk, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:00   Bakan Kurum: Yatay mimari ve cami merkezli kentsel dönüşüm için çalışıyoruz
21:59   Aydın'da uyuşturucu operasyonu
21:58   Ürdün'den "Doğu Kudüs'teki yıkımlar gerginliği artırıyor" açıklaması
21:55   Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz
21:52   Uluslararası şölenler Dede Korkut Türbesi ziyaretiyle başladı
21:52   Futbol: Hazırlık maçı - Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0 - GREIN
21:52   Doğan Ailesi Milli Piyango'ya talip oldu!