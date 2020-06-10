Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

10.06.2020 23:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:59
Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sevgi Sümer (40) idaresindeki 34 BZC 463 plakalı hafif ticari araç, Yolaçan köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Pembe Öztürk (60) ve Hayrettin Taşkıran (55) yaralandı.
Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Amasya, Taşova, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya’nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Haber
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Prof. Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Haber
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Haberler››Güncel››Hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:05: Bartın'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Haber 23:59: GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2020 - Haber 23:57: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dijital farkındalık çağrısı - Haber 23:56: Bakan Koca'nın uyardığı 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası - Haber 23:55: Trablus'ta konteyner içinde yanmış cesetler bulundu - Haber 22:55: Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu - Haber 22:01: Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı - Haber 21:03: Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 07:47: 41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı - Haber