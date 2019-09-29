Haberler » Güncel » Haber

Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29.09.2019 23:36
Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Çelik yönetimindeki 20 VB 725 plakalı hafif ticari araç, Kumral mesireliği mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile araçtaki Asım, Ayşe ve Mukaddes Gürsoy, sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Halil İbrahim Çelik, Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:56 29 Eylül Dünya Kalp Günü
02:26 Alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
02:24 GÜNDEM ÖZETİNE
02:24 Babasının beylik tabancasıyla oynarken öldü
02:20 Tunuslu hakimlere grevi sonlandırma çağrısı
01:55 İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
01:52 Spor beşiktaş'a tepkili karşılama