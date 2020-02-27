Haberler » Güncel » Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı - Haber

Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

27.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:04
'da meydana gelen trafik kazasında uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Muhammed Havaş'ın kullandığı 07 MC 389 plakalı hafif ticari araç, Çubukbeli mevkisinde sağanak ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki yamaca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü Havaş'ın da aralarında olduğu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Antalya, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:31:23