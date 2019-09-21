Haberler » Güncel » Haber

Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı

MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

21.09.2019 19:20Hafif ticari araç evin duvarına çarptı: 3 yaralı
MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Mehmet Yalın yönetimindeki 06 AFF 589 plakalı hafif ticari araç, İpekyolu'nda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Nusaybin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35 Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:33 Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu
19:30 TİKA'dan Kamerun'da eğitime destek
19:30 TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
19:28 TEKNOFEST'e beşinci gününde yoğun ilgi
19:28 Hatay'da yağma suçundan aranan şüpheli tutuklandı
19:28 Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı