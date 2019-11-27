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Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

BOLU'da, TEM yolunda, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

27.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:12Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

BOLU'da, TEM yolunda, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Dağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erol Sağlam yönetimindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, sis ve sağanak nedeniyle kontrolden çıkıp, Mustafa Yücel'in kullandığı 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Erol Sağlam ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü Mustafa Yücel ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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