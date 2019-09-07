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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.

07.09.2019 19:02
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi çevre yolu istikametinden Yenikent istikametine gitmekte olan Müslüm Kar idaresindeki 02 HA 574 plakalı hafif ticari araç ile Yenikent istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet Alkan idaresindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet Merinos Kavşağında çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet duramayarak trafik lambasını devirdikten sonra ağaca çarparak durdu. Kazada araç sürücülerinden Müslüm Kar ile araçlarda bulunan Ayşe Kar, Hayrunisa Gül, Emine Reyyan Gül ve Fatma Gül yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Yenikent, Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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