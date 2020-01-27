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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

27.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:27
'nun ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muharrem Türedi (69) yönetimindeki 52 EY 743 plakalı hafif ticari araç, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde Kenan Durmuşoğlu'nun (56) kullandığı 55 AH 135 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ozan Türedi (13), Abdulrazzaq Amjed Fadhil Al Saba (24) ve Cemal Keskin (54) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Sahil Yolu, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA


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