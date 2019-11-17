Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 10 yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Hisardere mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hakan B. (38) yönetimindeki 16 UD 216 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selami K. yönetimindeki MD 600 GS plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar, yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan B., Elif B, Asya B. ile minibüste yaralanan 7 turisti, İznik Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle, İznik- Bursa Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Yol, hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.