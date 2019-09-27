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Hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralıBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

27.09.2019 16:47
Hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Özdilek'ten Süleymaniye alt geçidine doğru seyir halinde olan Eren Ender T. idaresindeki 16 F 1222 plakalı hafif ticari araç ile OSB'den gelen Sedat T. idaresindeki 16 KOA 02 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü Sedat T. yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hafif ticari araç ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralı

Süleymaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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