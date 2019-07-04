04.07.2019 16:23
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile bir aracın çarpışması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile bir aracın çarpışması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 8.Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında Selahattin A., idaresindeki 16 ADY 166 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet üzerinde bulunan Emrah Dost ile Muhammed Kaya yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan her iki yaralıya müdahalede bulundu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Daha sonra kaza yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araç ile motosiklet bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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