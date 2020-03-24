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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

OSMANİYE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Mustafa Ok (28) öldü, 5 kişi de yaralandı.

24.03.2020 01:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:33
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
OSMANİYE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Mustafa Ok (28) öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Güney Çevreyolu Dereobası Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Yasin G.(23) idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil, Mustafa Ok yönetimindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Her iki araç da hurda yığını haline gelirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ok, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Yasin G. ve her iki araçta bulunan, Mustafa Ç., Melek G., Orhan K. ve Can K., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Osmaniye

Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Ok, Osmaniye, Güncel

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