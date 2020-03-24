Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİOsmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
24.03.2020 02:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:15
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Osmaniye 'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükselirken, yaralı 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA