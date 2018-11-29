Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Akif Arabacı (25) yönetimindeki 46 EA 938 plakalı otomobil ile Kadir Güneş (41) idaresindeki 46 EK 068 plakalı hafif ticari araç ilçeye bağlı Söğütlü
Köprüsü civarında kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sıkıştığı araçtan vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan Arabacı ile Güneş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Arabacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kahramanmaraş,Elbistan
29 Kasım 2018 Perşembe 21:50