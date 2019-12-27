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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

27.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde Mustafa Kapıcıoğlu idaresindeki 02 KP 304 plakalı hafif ticari araç ile Hacı Ali Can yönetimindeki 27 DT 464 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araçta bulunan Hasan Can (62) ve Ümmihan Can (57) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Ali Can, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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