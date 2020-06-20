Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
20.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:53
DÜZCE(İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkez ile Bahçelievler bağlantı yolu üzerinde bulunan Metek Kavşağı'nda meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan İbrahim T.'nin kullandığı 81 FJ 579 plakalı otomobil, kent merkezi istikametine gitmekte olan ve U dönüşü yapan Sefa K.'nın kullandığı 81 DB 602 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, savrularak yan yola girişte bulunan refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil içinde bulunan Fadile ve Cengiz A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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