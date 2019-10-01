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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

01.10.2019 17:20Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Kavşağında Rıfat Oğuz yönetimindeki 07 S 2223 plakalı minibüs ile Fatih Okumuş yönetimindeki 34 SE 4604 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden Rıfat Oğuz, Fatih Okumuş ve araçlarda bulanan Hicran Boran (31), Merve Aydın (27), Kader Emeröz (26), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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