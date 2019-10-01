Haberler » Güncel » Haber

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

01.10.2019 17:25Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Kavşağında Rıfat Oğuz yönetimindeki 07 S 2223 plakalı minibüs ile Fatih Okumuş yönetimindeki 34 SE 4604 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden Rıfat Oğuz, Fatih Okumuş ve araçlarda bulanan Hicran Boran (31), Merve Aydın (27), Kader Emeröz (26), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ömer Faruk Aydın/İHA)

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:21 Ünlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktor
00:19 Oda başkanı'nın taksi şoförünü dövdüğü iddiasına 'kameralı' yalanlama
00:18 Niğde demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı
00:18 Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü
00:15 İpi kopan paraşütle denize düşen danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı
00:14 Avcılar'da iki okulda eğitime ara
00:14 Çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucuyu 'limit' buldu