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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

01.11.2019 11:32Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza Ortaköy yolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Ali K. idaresindeki 16 UT 780 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen 43 yaşındaki Emine O. idaresindeki 16 Y 4545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Tolunay K, 33 yaşındaki Yahya K. ve 45 yaşındaki Murat Y. yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçlar ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - BURSA

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Kaynak: İHA

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