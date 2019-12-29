Haberler » 3. Sayfa » Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 01:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:59 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'nın ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.45 sıralarında Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 10 LY 271 plakalı otomobil ile 54 UF 248 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan D.T. (16), O.A.K. (15) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin kazayı vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA


Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:55   Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
01:55   Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Haberler
01:41   Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Haberler
01:18   Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı - Haberler
01:13   Denizli'de narkotik polisinden 'sokak denetimi' - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
29.12.2019 02:46:21