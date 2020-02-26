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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

26.02.2020 08:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:07Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Tacın Mahallesi sanayi kavşağında meydana geldi. Ali Yen (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Samet Unutan (24) yönetimindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yen, eşi İsmigül (42), çocukları Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile otomobil sürücü Samet Unutan, yanındaki Merve Yılmaz (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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