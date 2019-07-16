16.07.2019 18:46
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Murat Salur yönetimindeki 34 PF 6570 plakalı hafif ticari araç ile İlhami Öztürk idaresindeki 34 BAT 788 plakalı otomobil D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi Sevindik köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan Uğur Memik (61), Cemil Turan (70), Nimet Turan (70), Perişan Öztürk (33), Ersin Güler (21), Ferhat (21) ve Ferit Arslan (21) yaralandı.
Yaralılar, Akıncılar, Gölova ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Akıncılar, Sivas, Güncel

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