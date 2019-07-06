06.07.2019 09:07
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Hafif ticari araç ile Tır çarpıştı

Hafif ticari araç ile Tır çarpıştı

Adıyaman Gölbaşı karayolu Şanlıurfa Kavşağında Tır ile hafif ticari araçın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı karayolu Şanlıurfa Kavşağında Tır ile hafif ticari araçın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 14. Kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine dönüş yapan Mehmet Kaya idaresindeki 02 BE 810 plakalı hafif ticari araç ile Gölbaşı istikametinden gelen Davut Atalay idaresindeki 02 AAN 152 plakalı Tır ile kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayşe Kaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı, Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa

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